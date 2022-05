Cannes 2022 : Tilda Swinton divine, Idris Elba amoureux, Alessandra Ambrosio très décolletée et scintillante

Après le photocall du film Armageddon Time dans la matinée du vendredi 20 mai, au cours duquel Anne Hathaway était renversante dans une mini-robe stylée, le public a applaudi et a vu défiler sur le tapis rouge les stars de Trois Mille ans à t'attendre (Three Thousand Years of Longing en anglais, ndlr), film hors compétition dont les images de bande-annonce ont fait saliver les fans de son réalisateur George Miller. La mythique Tilda Swinton était au côté du grand et imposant Idris Elba, accompagné de son épouse Sabrina, habillée d'une magnifique tenue blanche légèrement transparente de Tony Ward Couture, pour présenter le long-métrage fantastique aux membres du jury et à tous les autres people qui avaient décroché leur billet pour découvrir le film. Parmi elles, le mannequin Alessandra Ambrosio. Si sa beauté se fait déjà facilement remarquer, on vous laisse imaginer l'effet que sa robe bustier façon boule à facettes a fait sur l'assemblée. L'acteur Jimmy Jean-Louis était aussi présent, non loin de Patricia Contreras, Meredith Mickelson et la chanteuse Yseult. Cette dernière portait une tenue blanche Schiaparelli.

Les fans étaient on ne peut plus heureux de voir débarquer les deux comédiens face à eux. Tilda Swinton a joué le jeu des autographes et des selfies avant de se lancer sur le tapis rouge avec son partenaire et George Miller dont elle tenait fermement la main. La Britannique était sublime, habillée d'une magnifique robe sombre au col orné de grosses pierres bleues. Le cinéaste et Idris Elba se sont eux aussi mis sur leurs 31. Si le costume noir était de mise pour George Miller, l'acteur a quant à lui opté pour un bleu nuit, assortie à la tenue de sa partenaire de charme ! Le duo a posé bras dessus, bras dessous et dévoilé une grande complicité pour le bonheur des photographes.

Dans Trois Mille ans à t'attendre, Tilda Swinton incarne l'héroïne Alithea Binnie dont la vision du monde est de moins en moins positive. Elle croise alors la route d'un génie, interprété par Idris Elba, à l'issue de laquelle la formulation de trois voeux lui est proposée en échange de sa liberté. Une opportunité qu'elle ne prendra pas complètement, bien consciente que ce genre d'histoires finit mal en général.

Le film sera-t-il aussi bien accueilli que les précédents ? Le suspense est à son comble. D'autant qu'entre George Miller et le Festival de Cannes, c'est une belle histoire d'amour. Il y a 7 ans, le réalisateur venait présenter Mad Max : Fury Road, présenté hors compétition lors de l'événement. L'année suivante, en 2016, le cinéaste était même nommé président du jury du festival de Cannes. La pression est donc au maximum pour l'Australien dont le talent a déjà été récompensé à de multiples reprises.