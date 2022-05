Cannes 2022 : Anne Hathaway fait le show dans des tenues stylées, devant son chéri Adam Shulman

Pour sa toute première venue au Festival de Cannes, Anne Hathaway a tout donné et c'est plus sublime que jamais qu'elle a monté les marches du palais pour la projection d'Armageddon Time, film en compétition. Ce jeudi 19 mai, la comédienne de 39 ans est arrivée avec l'équipe du film, vêtue d'une magnifique robe bustier longue et blanche, fendue sur le derrière. Une tenue rehaussée d'un magnifique collier orné d'une grosse pierre bleue. Anne Hathaway brillait donc de mille feux, en plus des multiples sequins que constituaient sa robe.

Ce vendredi 20 mai pour le photocall du film, Anne Hathaway avait opté pour un tout autre style. L'actrice était habillée d'une mini-robe bicolore. Le bustier était constitué d'un cuir verni bleu, le reste de la robe, noire, brillait également. La belle avait aussi choisi un modèle de lunettes de soleil vintage. Un choix judicieux qui la mettait encore un peu plus en valeur.

Si Anne Hathaway avait fait le déplacement en compagnie de l'équipe d'Armageddon Time réalisé par James Gray, elle était aussi épaulée par son compagnon Adam Shulman. Lui-même comédien, il n'avait d'yeux que pour son épouse et la mère de ses deux enfants Jack, 2 ans et Jonathan Rosebanks, 6 ans.

Anne Hathaway était si canon lors de ses apparitions qu'elle aurait presque fait de l'ombre à toutes les autres stars présentes pour le film. Elle aurait même pu en faire à Julia Roberts, pourtant magnifique dans une combinaison smoking noire terminée par une queue de pie lors de la montée des marches. Les people français se sont succédé pour cette première : Kendji Girac notamment etAya Nakamura et son compagnon Vladimir Boudnikoff, couple dont les apparitions se font rares lors d'événements publics.

Il s'agissait du tout premier Festival de Cannes pour l'Américaine, un événement qu'a presque aussi vécu Tom Cruise mercredi. Trente ans pile après sa première montée des marches, la star de Top Gun venait présentait le volet Maverick au public en compagnie de Jennifer Connelly et toute l'équipe du film tant attendu par les fans de Pete Maverick. Une présence exceptionnelle que même la Patrouille de France a voulu honorer comme il se doit en opérant deux passages au-dessus du palais des festivals pour les beaux yeux de Tom. La classe !