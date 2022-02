Anne Hathaway ravissante au bras d'Adam Shulman : rare apparition du couple si discret

Sa vie de famille, Anne Hathaway a fait le choix de la vivre discrètement. Couple très réservé, Adam Shulman et sa belle actrice ont donc fait une rare apparition à deux jeudi soir. À quelques jours de la Saint-Valentin, la star et son mari ont lancé les festivités au théâtre...

Jeudi 10 février 2022, Anne Hathaway et Adam Shulman se sont rendus au Winter Garden Theatre, à New York. Ils ont assisté à la première représentation de la comédie musicale The Music Man, avec Hugh Jackman et Sutton Foster dans les rôles principaux. Anne et Adam faisaient partie des quelques couples de stars sortis découvrir la réadaption du spectacle, qui a vu le jour en 1957. Blake Lively et Ryan Reynolds, Robyn Lively (demi-soeur de Blake) et Bart Johnson, ainsi que Mariska Hargitay et son époux Peter Hermann étaient également de la partie.

Pour l'occasion, Anne Hathaway portait une tenue Valentino - une de ses marques fétiches - composée d'un manteau à carreaux noir et blanc (collection prêt-à-porter automne-hiver 2021) et d'un ensemble top bustier et pantalon évasé noir (collection croisière 2022). Sur le tapis rouge, l'héroïne du film Sacrées sorcières et son époux ont échangé les regards tendres et les sourires, signe d'une flamme toujours brûlante entre eux deux.

Avant Adam, un coup de foudre pour un escroc

Le 29 septembre prochain, Anne Hathaway et Adam Shulman fêteront leurs noces d'étain, soit leurs 10 ans de mariage. Ils se sont unis en 2012 à Big Sur, en Californie. Les deux époux sont parents de deux garçons, Jonathan et Jack, âgés de 5 et 2 ans. Avant de rencontrer Adam Shulman, Anne Hathaway était en couple avec un certain Raffaello Follieri !

L'ex-stagiaire star du film Le Diable s'habille en Prada avait eu un coup de coeur pour le bel Italien, avec qui elle a vécu pendant quatre ans. Leur romance a pris fin en 2008, année des débuts des déboires judiciaires de Raffaello. L'homme a été arrêté par la police, accusé de fraude et de blanchiment d'argent. Il avait prétendu avoir du pouvoir au Vatican et joué de cette influence pour acheter des terrains à prix cassés aux États-Unis. L'escroquerie totale était estimée à 3,6 millions de dollars ! La justice américaine l'avait condamné à 4 ans et demi de prison, puis sommé de quitter le territoire.