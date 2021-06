Anne Hathaway en couple avec un escroc : prison, blanchiment d'argent... Son ex a fait scandale

Même quand on est l'une des plus grandes stars d'Hollywood, on peut rencontrer des personnes malhonnêtes, et vivre avec pendant plusieurs années sans le savoir. C'est ce qui est arrivé à Anne Hathaway, que vous pourrez retrouver ce soir dans Le diable s'habille en Prada à 21h05 sur TF1, aux côtés de Meryl Streep et d'Emily Blunt. L'actrice américaine de 38 ans, mariée depuis 2012 à Adam Shulman et mère de deux garçons, Jonathan (né en 2016) et Jack (né en 2019), a connu une autre histoire d'amour qui s'est très mal terminée dans les années 2000.

Lorsqu'elle rencontre Raffaello Follieri, un bel italien aujourd'hui âgé de 42 ans, par le biais d'amis communs, c'est un véritable coup de foudre pour Anne Hathaway. Ils vont vivre ensemble quatre années merveilleuses pendant lesquelles le promoteur immobilier va apparaître comme le gendre idéal, bien sous tout rapport et à la tête d'une fondation venant en aide aux enfants dans le besoin.

En couple avec un expert en escroquerie

C'est en 2008 que les choses se gâtent pour le couple. En juin de cette année, on apprend qu'Anne Hathaway vient de rompre avec Raffaello Follieri et seulement quelques jours plus tard, ce dernier est arrêté par la police américaine. Il est accusé de fraude et de blanchiment d'argent et finit par écoper de 4 ans et demi de prison pour les faits qui lui sont reprochés. Il avait notamment prétendu avoir du pouvoir au Vatican, ce qui lui a permis d'acheter des terrains à prix cassés aux États-Unis pour une escroquerie totale estimée à 3,6 millions de dollars !

Sorti en mai 2012 d'une prison de Pennsylvanie, le jeune homme n'a même pas eu l'occasion de revoir son ex pour s'expliquer puisque la justice américaine lui a demandé de quitter le territoire pour retourner en Italie.

Tout est bien qui finit bien pour Anne Hathaway, visiblement choquée par ses révélations et qui a rapidement retrouvé l'amour auprès de son mari actuel.