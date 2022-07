Anne Hathaway en chaussures XXL dangereuses et mini robe scintillante face à Kate Hudson en transparence pour Valentino

"Pour moi, plus que jamais, la beauté est un pouvoir", avait déclaré Pierpaolo Piccioli quelques jours avant le défilé, "Rome est l'endroit où tout commence, la vie, les gens, nos histoires et identités sont ici. Nous appartenons à ce lieu autant que cet endroit appartient au monde et à Valentino".

Cet incroyable défilé a été organisé sur un espace long de plus de 600 mètres entre Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Piazza Mignanelli et Via Gregoriana. Pour l'occasion, une dizaine de ponts du centre-ville de Rome ont été décorés des images de la marque, près de 200 bannières ont également été disposées dans les rues, ainsi que 750 affiches et des écrans LED sur les bâtiments historiques.