Laura Pausini et son absence en plein show de l'Eurovision : la vérité sur ce qu'il s'est passé !

C'est sans grande surprise le groupe Kalush Orchestra qui a offert à l'Ukraine la victoire lors de la 66e édition de l'Eurovision, le 14 mai 2022, depuis Turin en Italie. La formation musicale a largement battu la France, représentée par Alvan & Ahez, qui a écopé d'une humiliante 24e place... Lors du show, la chanteuse et animatrice de l'évènement, Laura Pausini, a mystérieusement disparu pendant plusieurs minutes. Elle a elle-même brisé le silence pour dire la vérité sur ce qu'il s'est passé ce soir-là.

C'est sur son compte Instagram que la star a pris la parole. "Quelle nuit, tout le monde ! Quel d'amour vous m'avez tous témoigné venant du monde entier ! Merci ! Je voulais calmer les choses et vous dire que je vais bien. Lors de cette finale, j'ai eu une chute de tension et pour cette raison, j'ai dû m'arrêter une vingtaine de minutes sur les conseils des médecins qui m'ont aidée et que je remercie infiniment", a-t-elle savoir, confirmant un petit malaise. "Merci aux médecins Alessandra et Noemi, à la légendaire infirmière Daniela, les vraies anges de Turin [la compétition se tenait au PalaOlimpico, NDLR] et du centre médical de la Rai", a-t-elle ajouté. Laura Pausini a d'ailleurs partagé une photo avec les membres du staff médical.