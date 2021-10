Damiano David (Maneskin) chante en slip à la télévision suédoise !

Latex, transparence, perles, rouge à lèvres, vernis et noir aux yeux... les membres du groupe Maneskin nous ont habitués à des looks androgynes, très rock, hors des codes infernaux de masculinité toxique, depuis leur participation et leur victoire lors du concours de l'Eurovision 2021, au mois de mai dernier. Invités sur le plateau de l'émission Idol, en Suède à Stockholm, Ethan Torchio, Victoria De Angelis, Damiano David et Thomas Ragg ont opté pour la sobriété de la couleur chair. Et c'est ainsi que le chanteur et meneur de la formation musicale italienne s'est déhanché sur la scène du show télévisé dans un simple slip et un crop top.

Quand ils ont participé au Global Live Citizen, organisé en France sous la Tour Eiffel, les membres du groupe Maneskin avait fait hurler les foules. Damiano David est vite devenu une icône, tout autant qu'un objet de convoitise. On ne peut pas dire, pourtant, que la planète entière veuille du bien aux quatre italiens. Depuis qu'ils ont entonné le titre Zitti E Buoni sur la scène de l'Ahoy Rotterdam, Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis et Thomas Ragg sont au coeur de diverses polémiques. Ils ont, entre autres, été soupçonnés d'avoir consommé de la drogue le soir de l'Eurovision, puis d'avoir plagié le titre You want, You've got it des néerlandais The Vendettas.