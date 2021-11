Miranda Kerr en transparence avec son mari face à Kate Hudson et son chéri : soir de gala et gros pactole...

Voilà un évènement que les stars ne pouvaient pas manquer : le 10e anniversaire du gala Baby2Baby, lequel permet depuis une décennie de lever des fonds en faveur des enfants défavorisés. La soirée était organisée le 14 novembre 2021 depuis le Pacific Design Center du quartier de West Hollywood, à Los Angeles, et c'est James Corden qui se chargeait de l'animation.

Sur le photocall installé pour l'occasion, on a pu voir le mannequin Miranda Kerr prendre la pose avec son mari le businessman milliardaire Evan Spiegel (co-fondateur de Snapchat), vêtue d'une robe transparente à motifs fleuris brodés de chez Michael Kors. "C'est un tel honneur que de célébrer les 10 ans de Baby2Baby", a-t-elle réagi sur Instagram. Un engouement partagé par Kate Hudson, l'actrice - honorée dans le passé par l'association pour son engagement caritatif - ayant posté des photos et un message sur son compte. La star, au bras de son fiancé Danny Fujikawa, avait elle opté pour une robe de soirée bordeaux à longue traîne avec des motifs de roses, à manche bouffante sur un côté et bustier de l'autre assortie d'une ample ceinture rose. Un modèle de chez Carolina Herrera.

Les couples étaient d'ailleurs nombreux à la soirée puisqu'il fallait aussi compter sur la présence de Jeff Bezos (patron d'Amazon) et sa compagne Lauren Sanchez, le chanteur Adam Levine et sa femme Behati Prinsloo ou encore Jordana Brewster et son mari Andrew Form, Jenna Dewan et son compagnon Steve Kazee, Max Greenfield et sa femme Tess Sanchez... Mais le listing des invités était aussi complété par la participation de Kerry Washington, Zooey Deschanel, Jennifer Garner, Jessica Alba ou encore Nicole Richie, Hilary Duff, Julie Bowen, Ciara... Quant à Vanessa Bryant, la veuve du basketteur Kobe Bryant, c'est elle qui recevait cette année le prix de l'association, le Giving Tree Award ; elle était accompagnée de sa fille Natalia. Un prix imaginé par les créations de Baby2Baby, les femmes d'affaires Kelly Sawyer Patricof et Norah Weinstein.

Cette soirée de gala, composée d'un dîner et d'une vente aux enchères, a permis de lever un véritable pactole en faveur de l'association : 8,5 millions de dollars ! Une somme qui permettra de poursuivre la distribution de produits de première nécessité aux enfants les plus pauvres comme des couches culottes, des savons ou des vêtements. En dix ans, l'association a distribué environ 190 millions de produits à des enfants placés dans des foyers, des hôpitaux, des programmes de services sociaux...