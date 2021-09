Kate Hudson fiancée à Danny Fujikawa : elle officialise et épate au Met Gala

C'est un grand moment pour Kate Hudson. Avec des fiançailles et une soirée folle au Met Gala, l'actrice américaine n'a pas eu le même lundi soir que le commun des mortels.

Le 13 septembre 2021, elle a publié une photo d'elle et de son homme s'embrassant face à la mer ternie par de gros nuages de pluie, sous un paysage à couper le souffle. "Allons-y", a-t-elle écrit sur Instagram, en ajoutant des émoji d'une église et d'alliances. Le message est clair.

Kate Hudson (42 ans) et son homme Danny Fujikawa sont donc fiancés et s'apprêtent à se marier, après cinq années de vie commune. Ensemble, ils sont déjà devenus parents d'une petite fille, Rani Rose, qui fêtera son deuxième anniversaire en octobre prochain. Kate Hudson et Danny Fujikawa s'étaient rencontrés grâce à Sara et Erin Foster, des amies de la comédienne, qui se trouvent également être les demi-soeurs du musicien.

En décembre 2017, Kate Hudson évoquait tendrement leur relation fusionnelle dans l'émission The Talk. "On se connait depuis quinze ans. Il est le demi-frère de mes meilleures amies. Je connais sa famille depuis toujours. Avoir cette connexion, c'est très fort", avait-elle expliqué. Malgré tout ce temps passé ensemble plus jeune, le timing n'était jamais bon et elle "construisait une famille et travaillait très dur" pour bâtir sa carrière.