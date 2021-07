Kate Hudson : Maman canon en bikini, elle s'éclate en vacances

"Ça sent l'été", a récemment écrit Kate Hudson sur Instagram ! Elle a profité du tout début de saison en Grèce. Partie pour un tournage, l'actrice a finalement emmené sa famille et de charmants bikinis dans ses valises...

En Grèce, Kate Hudson a joint l'utile à l'agréable ! Avant de retrouver ses partenaires du film Knives Out 2 (dont fait partie Daniel Craig) sur l'île de Spetses, la star de 42 ans a pris du bon temps en famille. La joyeuse bande, composée de son compagnon Danny Fujikawa, ses trois enfants Ryder, Bingham et Rani Rose (17, 10 et bientôt 3 ans), sa mère Goldie Hawn et son compagnon Kurt Russell ont jeté l'ancre sur l'île de Skiathos. Ils ont été aperçus en bateau puis à la plage, profitant de journées ensoleillées.

Ces instants détente, Kate Hudson les a évidemment passés en bikini. Ces ensembles deux pièces (un noir, l'autre bleu) révélaient ses jolies formes. Ils lui ont valu une avalanche de compliments sur les réseaux sociaux, où Kate a partagé les photos souvenirs de ses vacances.

Certains de ces clichés, Kate Hudson les a pris elle-même, armée de son appareil.