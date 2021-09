Kobe Bryant : Sa fille Natalia, devenue mannequin, décroche sa première couverture

"J'aime parler de mon père. C'est amer et doux, mais j'aime parler de lui plus que je trouve ça triste", confie l'adolescente diplômée du lycée à Teen Vogue et la journaliste Danyel Smith, auteure de l'entretien. Natalia s'est notamment souvenue d'une avant-première du film Star Wars : L'ascension de Skywalker, sorti en 2019, à laquelle elle avait assisté avec Kobe Bryant. Elle raconte : "Il était le meilleur papa de tous les temps. Il me laissait écouter ma playlist et m'ambiancer sur Taylor Swift et aussi parler de Star Wars. C'était trop bien".

Natalia Bryant est la fille aînée de Kobe et Vanessa Bryant. Elle a trois petites soeurs, Gianna, Bianka et Capri. Gianna est elle aussi décédée le 26 janvier 2020, victime du crash d'hélicoptère mortel qui a également tué leur papa.

Depuis cette tragédie, Vanessa Bryant fait tout pour faire perdurer la mémoire de son défunt mari. Natalia, elle, va bientôt commencer les études. Elle a été admise à l'université USC (University of Southern California) et poursuivra en parallèle sa carrière de mannequin. Au mois de février, Natalia a annoncé qu'elle intégrait la prestigieuse agence IMG.