Kobe Bryant : Sa fille aînée Natalia intègre une prestigieuse agence de mannequin

En 2021, la planète Mode est toujours autant fascinée par les enfants de stars ! La fille de Kobe Bryant en profite. Natalia vient de signer dans une prestigieuse agence de mannequin, une heureuse nouvelle à laquelle a évidemment réagi sa maman, Vanessa Bryant.

C'est sur Instagram que Natalia Bryant a révélé le scoop ! La jolie brune de 18 ans (célébrés le 20 janvier dernier) a reposté un portrait d'elle en noir et blanc, à l'origine publié par IMG. La très influente agence de mannequin a annoncé qu'elle représentait désormais la fille aînée du défunt ancien basketteur Kobe Bryant et sa veuve Vanessa.

"J'ai toujours été intéressée par la mode, depuis que je suis toute petite. J'aime l'industrie et je me souviens avoir voulu devenir mannequin. J'ai beaucoup à apprendre mais c'est une super opportunité pour apprendre et m'exprimer de manière créative", écrit @nataliabryant en légende. Dans sa story du jour, la jeune femme a partagé les messages de félicitations qu'elle a reçus. Sa maman, Vanessa Bryant, a évidemment exprimé toute sa fierté !