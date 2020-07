Kobe Bryant : Sa veuve Vanessa Bryant retrouve un cadeau surprenant

La mort de Kobe Bryant et sa fille Gianna, survenue le 26 janvier 2020, suscite toujours une vive émotion. La veuve du basketteur et maman endeuillée Vanessa Bryant ne cesse d'honorer leurs mémoires. Elle vient de retrouver un cadeau de son défunt mari : une robe portée par l'héroïne d'une des séries télé les plus populaires !

Vanessa Bryant compte plus de 14 millions d'abonnés sur Instagram, 14 millions d'internautes qui lui manifestent leur soutien sans faille depuis le crash d'hélicoptère mortel de son mari Kobe Bryant et leur fille de 13 ans. Vanessa leur a révélé un cadeau que la légende de la NBA lui avait fait il y a plusieurs années. Elle a retrouvé une robe portée par Sarah Jessica Parker (ou plutôt Carrie Bradshaw) dans Sex and the City.

"J'ai retrouvé cette superbe robe que Kobe m'a offerte il y a longtemps. Je ne vais pas mentir, j'étais très émue, écrit @vanessabryant dans sa story Instagram. Il était TELLEMENT romantique. Il me montre qu'il m'aime encore, du paradis. Je t'aime pour toujours, boo-boo".