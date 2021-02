Diaporama Kobe Bryant : Sa fille aînée Natalia intègre une prestigieuse agence de mannequin

Le défunt Kobe Bryant et sa fille Natalia Bryant.

Natalia Bryant, la fille de Kobe Bryant et Vanessa Bryant. Décembre 2020.

Natalia Bryant, la fille de Kobe Bryant et Vanessa Bryant. Octobre 2020.

Natalia Bryant, la fille de Kobe Bryant et Vanessa Bryant. Janvier 2020.

Vanessa Bryant et sa fille Natalia Bryant. Novembre 2020.

Vanessa Bryant et sa fille Natalia. Décembre 2020.

Natalia Bryant, la fille de Kobe Bryant et Vanessa Bryant. Octobre 2019.

Kobe Bryant avec ses filles Natalia Diamante Bryant, Gianna Maria-Onore Bryant, Bianka Bella Bryant et sa femme Vanessa Bryant au match de basket des Lakers à Los Angeles, le 19 décembre 2017

Kobe Bryant avec sa femme Vanessa et leurs filles Natalia et Gianna le 14 juillet 2016.

11 / 13

Kobe Bryant, Vanessa Bryant et leurs filles Natalia et Gianna Bryant au Festival de Tribeca. New York, le 23 avril 2017.