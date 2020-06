Vanessa Bryant : Cette somme mirobolante réclamée à la société d'hélicoptère

Vanessa Bryant demande des dommages et intérêts incroyablement élevés à l'entreprise qui possédait l'hélicoptère mêlé à la mort accidentelle de son mari, Kobe Bryant (41 ans), et de leur fille Gianna (13 ans). Lundi, la mère de famille a déposé une demande auprès de la cour supérieure de Los Angeles, qui détaille tout ce qu'elle réclame à la société Island Express Helicopters et à leur pilote, Ara Zobayan, également décédé dans le crash.

Dans ces documents consultés par People, le 8 juin 2020, il est mentionné que Vanessa Bryant a perdu "des centaines de millions", que son mari Kobe Bryant aurait pu gagner s'il n'était pas décédé en janvier dernier. "En conséquence de la mort de Kobe Bryant et Gianna Bryant, Vanessa Bryant réclame des dommages économiques, des intérêts, des dommages-intérêts punitifs et tout ce que la cour trouvera pertinent et adéquat", mentionne le document. "Il est estimé que les futurs revenus de Kobe Bryant équivalent à des centaines de millions de dollars", est-il précisé.

En effet, bien que Kobe Bryant ait pris sa retraite de la NBA, il avait lancé plusieurs business qui lui assuraient d'importants revenus réguliers, comme la Mamba Sports Academy, une agence multimédia et les Granity Studios, qui ont produit son film Dear Basketball (primé aux Oscars).

Kobe et Gianna Bryant ont trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère, dans les hauteurs de Los Angeles, le 26 janvier 2020. Six autres personnes étaient décédées dans l'accident, le pilote, Payton Chester (13 ans), Sarah Chester (46 ans), Alyssa Altobelli (14 ans), Keri Altobelli (46 ans), John Altobelli (56 ans) et Christina Mauser (38 ans).