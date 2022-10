Anne Hathaway étincelante : total look brillant sur tapis rouge, de la tête aux pieds

Ce mercredi 12 octobre, Anne Hathaway était définitivement la reine de la soirée. La comédienne de 39 ans a littéralement pris toute la lumière sur le tapis rouge de l'avant-première du film Armageddon Time. Il faut dire qu'elle a tout fait pour voler la vedette à ses collègues Banks Repeta et Jeremy Strong. La femme d'Adam Shulman a brillé de mille feux, littéralement. L'actrice était habillée d'une robe longue blanche arrivant à hauteur de ses mollets, qu'elle avait accompagnée de bottes montantes aussi brillantes et étincelantes que sa robe, ne laissant voir aucune partie de son corps.

La maman de Jonathan, 6 ans et Jack, 2 ans n'a pas lésiné sur les bijoux malgré tout. Anne Hathaway avait misé sur une élégante paire de boucles d'oreilles aussi voyantes que sa robe et ses mains étaient ornées de multiples bagues. Les cheveux lâchés et brushingués, Anne Hathaway a attiré tous les regards, un parfait moyen de donner envie au public de se ruer dans les salles de cinéma dès le 9 novembre prochain pour découvrir le nouveau drame de James Gray, papa de The Lost City of Z et Ad Astra.

Au fil des années, Anne Hathaway s'est non seulement imposée comme l'une des valeurs sûres du cinéma américain, mais également comme l'une des stars à la pointe de la mode. Chacune de ses apparitions, la star de la comédie Le Diable s'habille en Prada subjugue grâce à sa classe, son sourire à la Julia Roberts et son style remarquable. Lors de la Fashion Week cet été, Anne Hathaway s'était dévoilée dans un total look rose au défilé Valentino. Lors de sa première apparition au festival de Cannes pour Armageddon Time cette année, elle avait époustouflé tout le monde dans une mini-robe au bustier en cuir bleu à la Jean-Paul Gaultier avant de s'afficher angélique dans une magnifique robe blanche moulante qui la mettait parfaitement en valeur. Elle a même récemment revisité l'un des looks qu'elle portait dans Le Diable s'habille en Prada, apparition remarquée et applaudie. A ce rythme-là, Anne Hathaway défilera bientôt sur les podiums...