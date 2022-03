Anne Hathaway, son combat contre l'infertilité : "De ma propre expérience..."

L'actrice Anne Hathaway s'est livrée à de nombreuses confessions à l'occasion d'une interview pour WSJ Magazine. En effet, cette dernière est revenue sur ses problèmes pour tomber enceinte d'un troisième enfant. La comédienne oscarisée de 39 ans est déjà maman du petit Jonathan âgé de 6 ans et Jack, 2 ans qu'elle a tous deux eu avec Adam Shulman.

Aussi, en couverture du nouveau numéro de WSJ Magazine, la star a confié que son couple cherchait à avoir un nouveau bébé. Dans un premier temps, l'actrice a alors confirmé son envie d'avoir un nouvel enfant : "Je nous verrais bien en avoir un autre." Elle a expliqué ensuite : "Il y a une tendance à ne montrer les grossesses et avoir des enfants que d'une façon et que tout est positif. Mais de ma propre expérience, je sais que c'est plus compliqué que ça." En effet, l'actrice avait déjà évoqué ses soucis de fertilités en 2019 alors qu'elle annonçait sa deuxième grossesse. A l'époque, Anne Hathaway avait alors pris la parole sur Instagram à propos des "chemins de traverse vers ses grossesses". "Pour tous ceux qui font face à l'enfer qu'est l'infertilité et la conception, sachez que le chemin n'a été facile pour aucune de mes deux grossesses. Je vous envoie encore plus d'amour" expliquait alors la comédienne.

Aujourd'hui mère de deux enfants, la vedette du Diable s'habille en Prada s'est exprimée pour WSJ Magazine sur son rôle de mère dans lequel elle se sent épanouie : "Je ne me suis jamais sentie comblée avant d'être maman. Ce n'est pas comme si je manquais d'intégrité avant, mais ça a déclenché en moi une envie d'être entièrement fidèle à ma parole. Et d'arrêter toutes les bêtises qu'il y avait en moi." Finalement, la comédienne a déclaré qu'elle ne souhaitait pas pousser ses fils à faire de la comédie. "Je pense qu'ils seront dans une position où ils seront capable d'aller à l'université et de décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire" affirmait-elle.