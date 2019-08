Anne Hathaway enceinte : son "douloureux" parcours contre l'infertilité

C'est en tout honnêteté qu'Anne Hathaway évoque les problèmes liés à sa deuxième grossesse. Depuis qu'elle a annoncé être enceinte de son deuxième enfant, le 24 juillet 2019 sur Instagram, l'actrice américaine a multiplié les confidences. Après avoir évoqué le syndrome du Mommy Brain, la star de 36 ans, en pleine promotion de Modern Love, une nouvelle série Amazon, s'est récemment confiée sur l'infertilité.

"Je pense que nous avons une approche très globale de la façon dont on tombe enceinte, a-t-elle affirmé à The Associated Press, comme le rapporte People. Vous tombez enceinte et, dans la majorité des cas, c'est une période très heureuse. Mais pour beaucoup de gens qui essaient d'avoir un enfant : ce n'est pas la véritable histoire. Ou c'est une partie de l'histoire. Et les étapes qui mènent à cette partie de l'histoire sont très douloureuses et très isolantes, pleines de doutes. Et c'est ce que j'ai traversé."