Anne Hathaway est enceinte de son 2e enfant : "Le chemin n'a pas été facile"

La famille va s'agrandir pour Anne Hathaway ! Ce 24 juillet 2019, l'actrice américaine s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer une heureuse nouvelle à ses fans : elle est enceinte de son deuxième enfant. Avec son mari Adam Shulman, ils sont déjà parents d'un petit garçon, Jonathan, aujourd'hui âgé de 3 ans.

"Ce n'est pas pour un film... #2. Blague à part, pour tous ceux qui font face à l'Enfer qu'est l'infertilité et la conception, sachez que le chemin n'a été facile pour aucune de mes deux grossesses, a écrit la star de 36 ans sur le réseau social. Je vous envoie encore plus d'amour." Sur le selfie accompagnant son message, l'actrice de Princesse malgré elle a simplement pris la pose de profil, au naturel en débardeur et short. Un portrait en noir et blanc qui laisse voir son ventre déjà bien rond. Il n'aura fallu que quelques heures pour que son annonce récolte déjà plus de trois millions de like.