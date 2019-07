Anne Hathaway enceinte : victime du "mommy brain" pendant sa grossesse ?

Anne Hathaway, victime du "mommy brain" ?

Quelques jours plus tard, l'actrice du film Le diable s'habille en Prada s'est rendue à un autre événement, le TCA Summer Press Tour à Los Angeles, pour faire la promotion de la série. Interrogée par un journaliste sur sa grossesse, Anne a révélé être victime de pertes de mémoire : "Je ne me souviens pas de ce que je dis d'une minute sur l'autre."

Son interlocuteur lui demande alors si elle souffre du syndrome "mommy brain" (quand le cerveau est ralenti par la grossesse). Ce à quoi elle répond par l'affirmative : "Oui, vraiment." Elle poursuit : "Pas dans tous les aspects de ma vie. Je peux me concentrer sur certaines choses qui vont bien, mais il y a certaines choses que mon cerveau ne fait que... Ca refuse de m'empêche d'imaginer des directions, donc si vous décrivez quelque chose, des formes ou que vous épelez quelque chose, je peux ne pas comprendre... Et certains mots me sont difficiles à me rappeler (...) Et j'ai le sentiment que je suis très pénible pour les gens." La prochaine fois, il faudra poser la question à son mari !