Anne Hathaway maman pour la deuxième fois !

Ça faisait un moment qu'elle se faisait discrète, mais Anne Hathaway a été aperçue dans un parc du Connecticut pour la première fois depuis des semaines. À ses côtés, son mari Adam Shulman et son fils de 3 ans Jonathan. Et – surprise ! –, Adam avait un porte-bébé sur le ventre, selon le Daily Mail !

Bien que l'actrice n'ait pas encore officialisé la naissance de son deuxième enfant, on imagine sans peine que ce porte-bébé n'était pas pas vide. La dernière sortie officielle d'Anne Hathaway remonte au 10 octobre dernier, elle s'était alors rendue à l'avant-première de la série Modern Love, mais elle avait dû renoncer, à regret, à assister à celle de son nouveau film, Dark Waters, un mois plus tard "pour une excellente raison".

Deux jours plus tard, le jour de son trente-septième anniversaire, Anne a posté un selfie révélant son baby bump impressionnant. "Je ressens tellement d'amour en cette semaine d'anniversaire. Je voudrais remercier tout le monde pour les fleurs et les livres et les chocolats et les cartes et les cristaux et tous les incroyables cadeaux. Mais le plus important, c'est que je veux remercier Dieu d'avoir de beaux cheveux aujourd'hui. J'apprécie vraiment #37", a-t-elle légendé.

Pendant toute sa grossesse, l'actrice du Diable s'habille en Prada est restée la plus secrète possible. Elle n'a donc pas révélé le sexe du bébé et encore moins son nom. On ne sait pas non plus quand elle a accouché. Et même si elle a mené sa grossesse à terme, avec une super baby shower en octobre à New York, elle s'est confiée sur son douloureux combat contre l'infertilité.