Le diable s'habille en Prada : l'ancienne assistante d'Anna Wintour fait des révélations

Dans le film Le Diable S'habille en Prada (2006), Meryl Streep incarne une rédactrice en chef à la fois caractérielle et influente. Une fiction librement inspirée du quotidien très secret d'Anna Wintour. Lily Stav Gildor, l'ancienne assistante de la rédactrice en chef du magazine Vogue, a partagé les conseils qui lui ont été inculqués par la papesse de la mode. Et elle a appris plusieurs choses utiles aux côtés de celle qui a été récemment critiquée par son ancien bras-droit.

À travers diverses vidéos, Lily Stav Gildor a partagé certaines astuces prodiguées par la jeune grand-mère : à savoir, Anna Wintour. "J'ai appris tellement de choses grâce à elle. J'ai appris sur l'entreprenariat, la mode et sur les médias", a-t-elle mentionné dans une vidéo. Sans compter de mentionner à quel point les relations sont essentielles dans le monde professionnel. "Pour maintenir et favoriser les relations (professionnelles), envoyer des remerciements écrits à la main, les gens adorent ça", a-t-elle précisé. Des petites astuces qu'elle a copiées sur la mère de Bee Shaffer...

"Toutes les personnes chics de chez Vogue font ça"

Mais après avoir révélé quelques conseils sur les entretiens d'embauche et sur le monde du travail, Lily Stav Gildor a également divulgué quelques petites recommandations vestimentaires. "Si vous avez cinq tenues d'été vraiment chics et élégantes, portez-les du lundi au vendredi pendant plusieurs mois jusqu'à la fin de la saison, a-t-elle expliqué dans une autre vidéo, de cette façon vous êtes sûres de tirer le meilleur parti de vos vêtements, vous ne participez pas au cycle de surconsommation et vous n'êtes pas stressée d'essayer de trouver de nouvelles tenues tout le temps." Et de poursuivre : "Et laissez-moi vous révéler un secret : toutes les personnes chics de chez Vogue font ça."

Après avoir travaillé pour Anna Wintour, de Janvier 2014 à Mai 2015, Lily Stav Gildor avait de parfaites habitudes de travail pour pouvoir monter sa propre entreprise. "L'année dernière, j'ai créé ma propre marque en tant que designer textile et j'applique encore aujourd'hui les informations que j'ai apprises", a-t-elle partagé avec sa communauté.