Anna Wintour, bientôt grand-mère : sa fille Bee Shaffer est enceinte

En Italie, Bee Shaffer et Francesco Carrozzini fêtent leurs noces de froment, correspondant au troisième anniversaire de mariage. Ils se sont unis le 7 juillet 2018 à Long Island lors d'une cérémonie très discrète, et avaient remis le couvert à Portofino, d'où Francesco est originaire.

Ce bébé sera le troisième petit-enfant d'Anna Wintour. La rédactrice en chef du magazine Vogue et directrice artistique des publications du groupe Condé Nast en a deux autres, les deux filles de son fils aîné Charles Shaffer et son épouse Elizabeth, prénommées Ella et Caroline.

Charles et Bee Shaffer (de son vrai prénom Katherine) sont nés du mariage d'Anna Wintour et du psychiatre David Shaffer. Les parents de Bee ont divorcé en 1999. Anna s'est ensuite remariée à Shelby Bryan. Le couple s'est séparé en octobre 2020.

Bee Shaffer exerce le métier de productrice de théâtre à Broadway. Par le passé, elle a travaillé pour l'émission Late Night with Seth Meyers.

Francesco Carrozzini, lui, est photographe et réalisateur. Il a oeuvré sur plusieurs clips, de Jay-Z, Beyoncé, Lana Del Rey ou encore Lenny Kravitz, et a réalisé un documentaire sur sa maman Franca Sozzani, intitulée Franca : Chaos and creation. Le film était sorti en septembre 2016, trois mois avant la mort de la rédactrice en chef de Vogue Italia, décédée des suites d'une longue maladie.