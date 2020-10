Anna Wintour célibataire : elle a rompu avec son compagnon Shelby Bryan

Nouvelles relations, fiançailles, mariages, ruptures, divorces : la vie amoureuse des stars fascine leurs millions de fans. Les passionnés de mode apprennent qu'Anna Wintour et son compagnon Shelby Bryan se sont séparés. Le couple était ensemble depuis 20 ans.

L'info est signée Page Six ! Le site américain révèle que la mythique Anna Wintour et Shelby Bryan ont mis fin à leur relation. La cause de la rupture n'est pas encore connue. Shelby Bryan était soupçonné d'être retourné vers son ex-épouse (la deuxième) Katherine Bryan, qu'il avait justement quittée après une liaison avec Anna Wintour.

"Katherine et Shelby ont des enfants ensemble et sont amis. C'est tout", a précisé une source restée anonyme à Page Six. L'investisseur américain et son ex-femme ont deux fils, Austin et Jack. Katherine Bryan avait elle aussi retrouvé l'amour. Son mari Damon Mezzacappa est mort en 2015.