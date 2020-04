Anna Wintour : Son ancien bras droit Andre Leon Talley la détruit dans son livre

"Après des décennies de loyauté et d'amitié, Anna aurait dû avoir la décence et la gentillesse de m'appeler ou de m'envoyer un email disant : 'André, je crois que nous avons eu une superbe série avec tes interviews [du Met Gala, où il a été remplacé par la comédienne et Youtubeuse de 24 ans, Liza Koshy, NDLR], mais nous allons essayer quelque chose de nouveau.' Je l'aurais accepté... Je le comprends, rien n'est éternel. De la simple gentillesse humaine. Non, elle n'en est pas capable, ajoute Andre Leon Talley. Je me demande, quand elle rentre chez elle seule le soir, est-elle malheureuse ? Est-ce qu'elle se sent seule ?"

Si ce passage est conservé, la publication de l'ouvrage risque de provoquer un séisme !