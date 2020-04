Anna Wintour confinée : elle craque et ose le jogging

Son incontournable bob à frange est bien là, ses larges lunettes noires également, vient ensuite un pull rayé et... un jogging rouge à bandes blanches. Anna Wintour en jogging ? Nous traversons une période de crise, si vous aviez encore un doute, en voilà la preuve ultime. Craquage sincère ou tentative "symbolique" de se rapprocher de ses lecteurs confinés, l'Américaine de 70 ans n'a pas manqué de surprendre ses abonnés en s'affichant ainsi depuis sa chic maison des Hamptons.

"Nous devons parler franchement et ouvertement de ce que la mode traverse, mais avec tout autant d'importance, nous devons commencer à imaginer la suite", a-t-elle indiqué. L'édition américaine de Vogue a lancé une nouvelle série de discussions ouvertes au public avec divers acteurs de l'industrie de la mode via l'application Zoom. "Pour tous les dégâts que nous avons vus, il est aussi clair qu'il y a une opportunité, a-t-elle expliqué sur le site de Vogue. Tous ceux à qui nous avons parlé avaient l'air d'accord : la mode doit changer. Quand nous sortirons de cette crise - ce qui arrivera -, nous devrons revenir avec un but : être plus forts, plus réfléchis et plus durables dans ce que nous faisons."

Face à cette pandémie, plusieurs grands groupes de l'industrie de la mode se sont déjà engagés financièrement : le groupe Kering a fait un don de 2 millions d'euros à de multiples organisations locales de soins en Italie (où plusieurs de ses marques telles que Gucci et Bottega Veneta sont basées), LVMH a de son côté mobilisé trois de ses sites de production pour produire du gel hydroalcoolique ensuite distribué gratuitement aux hôpitaux français. La maison Chanel se concentre quant à elle sur la fabrication de masques pour le personnel hospitalier.