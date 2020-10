Anne Hathaway : Elle dévoile le prénom de son bébé, 11 mois après sa naissance

Certaines stars font de leurs enfants des célébrités, d'autres les préservent au maximum de leur notoriété. Anne Hathaway a opté pour la seconde option et avait même réussi à garder le prénom de son deuxième fils secret. L'actrice l'a dévoilé lors d'une interview en appel visio...

Anne Hathaway est la star du film Sacrées sorcières ! Elle en partage l'affiche avec Octavia Spencer, Stanley Tucci et Kristin Chenoweth. L'actrice de 37 ans a fait la promotion du long métrage dans l'émission Live with Kelly and Ryan. Anne Hathaway a raconté les dessous du tournage auquel elle a participé pendant sa grossesse.

"J'ai maintenant un beau garçon de presque 11 mois, mais j'étais enceinte quand j'ai tourné Sacrées Sorcières, donc techniquement, il est partout dans le film, explique d'abord Anne Hathaway. Maintenant Jack est assez grand pour qu'on puisse jouer avec lui, et ça a apporté un nouvel élément à sa relation avec Jonathan [le fils aîné d'Anne Hathaway et grand frère du petit garçon, NDLR], c'est vraiment adorable."

Ainsi, Anne Hathaway a révélé le prénom de son bébé : Jack !