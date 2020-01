Anne Hathaway maman : elle dévoile le sexe de son deuxième enfant

En décembre 2019, c'est par le biais de photos volées que l'on avait découvert que l'actrice Anne Hathaway était devenue maman pour la deuxième fois car son mari, Adam Shulman, portait alors un porte-bébé sur le ventre. Sur le tapis de la cérémonie des Critics' Choice Awards, la star a confirmé l'heureuse nouvelle et révélé le sexe de l'enfant.

Comme le rapporte le site Just Jared, Anne Hathaway a participé à la 25e soirée de remise de prix au Barker Hangar de Santa Monica, à Los Angeles, le 12 janvier 2020. Alors qu'elle montrait à un invité sur le tapis rouge une photo de son bébé sur son téléphone portable, lorsque la personne lui a demandé le sexe de l'enfant, elle a répondu : "C'est un garçon". Poli, et sans doute honnête - on ne peut pas juger, aucune photo n'ayant été dévoilée - son interlocuteur lui a rétorqué qu'il était "trop mignon".

L'actrice du Diable s'habille en Prada, âgée de 37 ans, était restée la plus secrète possible sur sa seconde grossesse. Toute juste avait-on appris qu'elle avait eu droit à une super baby shower en octobre à New York. En août 2019, Anne Hathaway avait évoqué ses problèmes de fertilité. "Je pense que nous avons une approche très globale de la façon dont on tombe enceinte. Vous tombez enceinte et, dans la majorité des cas, c'est une période très heureuse. Mais pour beaucoup de gens qui essaient d'avoir un enfant : ce n'est pas la véritable histoire. Ou c'est une partie de l'histoire. Et les étapes qui mènent à cette partie de l'histoire sont très douloureuses et très isolantes, pleines de doutes. Et c'est ce que j'ai traversé", disait-elle alors, dans des propos rapportés par People.

Pour rappel, la star de Dark Waters est aussi la maman de Jonathan, âgé de 3 ans. Elle est mariée depuis 202 à Adam Shulman.