Gaspard Ulliel et Vicky Krieps : "Je ne l'ai jamais vu heureux comme ça", révélations d'un proche

Le Festival de Cannes bat son plein depuis quelques jours. L'occasion de voir défiler certaines grandes stars du cinéma dans leurs plus belles tenues de gala. Mais ce samedi 21 mai, la montée des marches aura une émotion toute particulière. Plus que jamais, drame d'Emily Atef et dernier film de Gaspard Ulliel, sera projeté. Le film retrace l'histoire d'une jeune femme, jouée par Vicky Krieps, atteinte d'une grave maladie qu'elle refuse de faire soigner. Son compagnon, interprété par le comédien Gaspard Ulliel, décide de la soutenir et profite à fond des derniers instants qu'il a à vivre avec elle. Ce que l'on ne savait alors pas, c'est que les deux acteurs étaient partenaires à l'écran comme dans la vie.

Gaspard Ulliel et Vicky Krieps entretenaient une relation très forte, en témoigne l'entretien accordé par Emily Atef au Parisien. La réalisatrice n'a pas proposé d'elle-même le rôle à Gaspard Ulliel : "Vicky est ma voisine à Berlin, nos filles sont copines depuis toujours. On voulait travailler ensemble. C'est elle qui m'a présenté Gaspard pour le rôle. Elle disait : Quand je regarde dans ses yeux, je vois le fond. Je peux aller très très loin. Elle m'a dit qu'il avait la profondeur pour jouer ce personnage. Ils étaient amis. Amis copains, de longue date. Et ils n'avaient jamais tourné ensemble."

Le tournage a aussi marqué les esprits. Si quelques scènes ont été tournées à Bordeaux, une grande partie a eu lieu en Norvège, en pleine période de Covid-19 et de confinement : "On a fait une quarantaine dans un lieu magique au milieu de nulle part. On n'avait pas le droit de se voir sauf d'être dehors." Ces conditions n'ont pas gâché la fête pour autant, bien au contraire : "On faisait des balades en montagne, du kayak, des fêtes en pleine nature, on n'a jamais été aussi heureux, avec Gaspard que je n'avais jamais vu comme ça. On était comme une famille."

Les liens entre Vicky Krieps et Gaspard Ulliel n'iront finalement pas plus loin contrairement à ce que certains pouvaient avancer. Une vérité confirmée par Gaëlle Pietri, ex-compagne de l'acteur et mère de son fils de 6 ans Orso : "Personne ne partageait la vie de Gaspard au moment du drame. Il nous incombe donc avec les parents de Gaspard de protéger sa mémoire ainsi que l'avenir d'Orso. Je respecte la dignité des êtres qui de près ou de loin ont croisé et accompagné Gaspard au cours de sa vie." Pour rappel, Gaspard Ulliel, victime d'un accident de ski en Savoie, succombait à ses blessures le 19 janvier dernier à l'âge de 37 ans.