Diaporama : Gaspard Ulliel et Vicky Krieps : "Je ne l'ai jamais vu heureux comme ça", révélations d'un proche

Gaspard Ulliel, Jean-Pierre Duret, Nicolas Saada, Gaêl Morel, Claire Burger, Catherine Deneuve, Vicky Krieps, Antonin Baudry, Orelsan, Valéria Golino à la première de "Music of My Life", suivi d'un hommage rendu aux 25 ans de la compétition lors du 45ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, le 7 septembre 2019. © Denis Guignebourg/Bestimage

Gaspard Ulliel, Jean-Pierre Duret, Nicolas Saada, Gaêl Morel, Claire Burger, Catherine Deneuve, Vicky Krieps, Antonin Baudry, Orelsan, Valéria Golino à la première de "Music of My Life", suivi d'un hommage rendu aux 25 ans de la compétition lors du 45ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, le 7 septembre 2019. © Denis Guignebourg/Bestimage

Le jury : Gael Morel, Nicolas Saada, Jean-Pierre Duret, Valeria Golino, Catherine Deneuve, Antonin Baudry, Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Orelsan et Claire Burger, les lauréats : Robert Eggers (Prix du Jury), Carlo Mirabella-Davis (Prix spécial), Michael Angelo Covino et Kyle Marvin (Prix du Jury) - Press room lors de la soirée de clôture du 45ème Festival du Cinéma Américain de Deauville. Le 14 septembre 2019 © Denis Guignebourg / Bestimage

9 / 25

Gaspard Ulliel - Soirée du 5ème " Monte-Carlo Gala for Planetary Health " au Palais de Monaco, le 23 septembre 2021. Organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco, le " Monte-Carlo Gala for Planetary Health " est dédié à l'Océan, à la Terre et à l'Humanité, mettant en avant cette certitude indiscutable : notre avenir dépend d'écosystèmes sains. Les quatre dernières éditions du Gala de Monte-Carlo ont honoré Leonardo DiCaprio(2017), Orlando Bloom (2018),Robert Redford (2019), et Sting (2020) en reconnaissance de leur travail et de leur engagement exceptionnels pour la préservation de l'environnement. C'est une édition exclusive qui se déroule au Palais Princier à l'occasion du 15ème anniversaire de la Fondation Prince Albert II de Monaco et de la 5ème édition du Monte-Carlo Gala. © Bruno Bebert / Bestimage