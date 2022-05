Diaporama : "Un joli moment" : Vicky Krieps, dernière compagne de Gaspard Ulliel, émue à Cannes

1 / 11 "Un joli moment" : Vicky Krieps, dernière compagne de Gaspard Ulliel, émue à Cannes

2 / 11 Vicky Krieps - Montée des marches du film " Three Thousand Years of Longing (3000 ans à t'attendre) " lors du 75e Festival International du Film de Cannes. © Cyril Moreau / Bestimage





3 / 11 Marie Kreutzer, Vicky Krieps - Montée des marches du film " Three Thousand Years of Longing (3000 ans à t'attendre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





4 / 11 Vicky Krieps - Montée des marches du film " Three Thousand Years of Longing (3000 ans à t'attendre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





5 / 11 Vicky Krieps - Montée des marches du film " Three Thousand Years of Longing (3000 ans à t'attendre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





6 / 11 Vicky Krieps et Marie Kreutzer - Montée des marches du film " Three Thousand Years of Longing (3000 ans à t'attendre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





7 / 11 Marie Kreutzer, Vicky Krieps - Montée des marches du film " Three Thousand Years of Longing (3000 ans à t'attendre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





8 / 11 Vicky Krieps et Marie Kreutzer - Montée des marches du film " Three Thousand Years of Longing (3000 ans à t'attendre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





9 / 11 Vicky Krieps - Montée des marches du film " Three Thousand Years of Longing (3000 ans à t'attendre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





10 / 11 Vicky Krieps - Montée des marches du film " Three Thousand Years of Longing (3000 ans à t'attendre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage