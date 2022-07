Gaspard Ulliel : Dernier jour de maternelle pour son fils Orso, l'émotion de Gaëlle Pietri

"Mais oui, mais oui, l'école est finie" chantait Sheila en 1963. Le titre n'aura jamais été autant d'actualités qu'en ce moment. En cette veille de week-end, certains écoliers ne reprendront plus le chemin de la salle de classe avant le mois de septembre. Parmi eux, Orso, le petit garçon né de la relation entre Gaëlle Pietri, mannequin et l'acteur Gaspard Ulliel. La tête blonde, âgée de 6 ans, vit donc ses dernières heures avec sa maîtresse et ses camarades. Littéralement.

Comme sa très fière maman l'indique dans une story Instagram (voir diaporama), Orso a entamé son "dernier jour de maternelle." Un constat qui, à en croire l'émoji avec lequel elle a accompagné ces quelques mots, provoque beaucoup d'émotions chez Gaëlle Pietri. Mais rien n'a été laissé au hasard pour marquer le coup de cette nouvelle étape dans la vie de son fils. Pour célébrer ce jour de fête, Orso s'est déguisé. Tel un sauveur, son choix s'est porté sur un costume de preux chevalier avec, évidemment, tout l'attirail qui va avec : bouclier, épée, armes en bois, il y avait de quoi être impressionné par cette panoplie. Une image qui aurait sans doute fait la fierté de son papa.

Si Gaspard Ulliel était toujours très discret quant à son quotidien de papa, Orso n'a jamais autant attiré la lumière que depuis la mort de l'acteur. En janvier dernier, le comédien de 37 ans, en vacances en famille au ski, était victime d'un grave accident de ski. Héliporté dans un état critique, Gaspard Ulliel était finalement déclaré mort, des suites des blessures provoquées par sa collision avec un autre skieur. En apprenant cette terrible nouvelle, le monde du cinéma s'est effondré, à l'image de Gaëlle Pietri, son ex-compagne et maman d'Orso, ainsi que Vicky Krieps, à qui il avait donné la réplique et qui aurait été sa dernière compagne.

Un mois plus tard se déroulait la 47ème cérémonie des César. Un événement réunissant le 7ème art au cours duquel Xavier Dolan, proche ami de l'acteur disparu, avait prononcé un discours sous forme de lettre adressée à la maman de Gaspard Ulliel : "Je n'ai pu m'empêcher de songer qu'il aurait détesté ce type d'éloge. Il aurait perçu, je pense, dans cette glorification, un manque d'élégance. Et il était très élégant, lisait-il. Gaspard était souvent celui qui écoute ou qui ne parle pas. On a parlé de sa discrétion, de sa douceur, du mystère qu'il ne cultivait pas, de son propre aveu, intentionnellement. C'est à vous qu'il me semblait naturel d'écrire ce soir. À vous j'ai tout de suite pensé ce matin-là car l'amour d'une mère est plus fort que tout. Je le crois. Plus fort que la vie. Plus fort que l'art même. Et plus fort, certainement, que la mort." Bouleversant.