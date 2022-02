Mort de Gaspard Ulliel : "Je rêve énormément de lui", Xavier Dolan très perturbé par le décès de l'acteur

"C'est invraisemblable, insensé, et tellement douloureux de même penser écrire ces mots. Ton rire discret, ton oeil attentif. Ta cicatrice. Ton talent. Ton écoute. Tes murmures, ta gentillesse. Tous les traits de ta personne étaient en fait issus d'une douceur étincelante. C'est tout ton être qui a transformé ma vie, un être que j'aimais profondément, et que j'aimerai toujours. Je ne peux rien dire d'autre, je suis vidé, sonné par ton départ", a écrit Xavier Dolan sur Instagram, en légende d'un portrait de Gaspard Ulliel. Le réalisateur, qui a dirigé le défunt dans le film Juste La Fin Du Monde (sorti en 2016) ne réalise toujours pas que l'acteur a disparu. Son sentiment est renforcé par les nombreux rêves qu'il fait de lui.

"J'ai encore énormément de difficultés à réaliser, à accepter. Je rêve énormément de lui, confie Xavier Dolan dans En Aparté. Je rêve de lui une nuit sur trois, quatre. Des rêves parfois assez cruels (...), un peu hyper-réalistes où on pense qu'on est vraiment dans la réalité puis le réveil est encore plus brutal. On y croyait vraiment, on pensait qu'on était dans la vraie vie."

Gaspard Ulliel avait 37 ans.