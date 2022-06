Gaspard Ulliel : Son fils Orso adorable pour une grande première, Gaëlle Pietri très fière de son "amour"

C'est un petit garçon heureux qui a vécu son premier concert ce week-end : le jeune Orso, 6 ans, a profité d'un show exceptionnel de la belge Angèle, qui a bravé la pluie et les orages pour satisfaire ses fans parisiens venus l'écouter au festival We Love Green. Accompagnée de sa maman, Gaëlle Pietri, le garçonnet de six ans a eu l'air de s'être bien amusé, du moins si l'on en croit la photo postée en story par la mannequin corse, très fière !

Accompagné d'un autre petit garçon, son "amour" a dû bien danser et chanter en évitant, on l'espère, les torrents de pluie qui se sont abattus sur la capitale ce samedi, obligeant les organisateurs à annuler la fin de la journée. Une mésaventure qui n'a sans doute pas gâché le plaisir de Gaëlle Pietri de rendre son petit garçon heureux.

Il faut dire que le jeune garçonnet a déjà connu la pire des épreuves : quelques jours après son sixième anniversaire, il avait eu le malheur de perdre son père, l'acteur Gaspard Ulliel, dans un accident de ski. A 37 ans, l'acteur avait en effet succombé au début de l'année à un choc avec un autre skieur, un drame qui s'était déroulé alors qu'il était en vacances avec son petit Orso et Gaëlle Pietri, dont il s'était séparé depuis plusieurs mois dans la plus grande discrétion.

Très digne lors de la cérémonie des obsèques, le petit garçon avait été très entouré par sa mère, bien sûr, mais également par ses grands-parents et par les amis proches de son père. L'un d'entre eux lui avait d'ailleurs adressé un touchant message : "On s'est toujours demandé, nous ses copains, si ton papa n'était pas un superhéros. Il savait attirer les papillons de jour et de nuit. Il était Peter Pan et nous étions ses enfants perdus", avait-il expliqué.

Une belle attention qui doit l'avoir touché, même s'il est difficile de tout comprendre à six ans seulement. Depuis le drame, en tout cas, le petit garçon est choyé par sa maman, qui donne régulièrement de ses nouvelles et l'emmène visiter le monde entier. Des voyages qui apaisent, peut-être, un peu leur chagrin...