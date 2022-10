Gaspard Ulliel le "magnifique" : images poignantes dévoilées par sa partenaire Vicky Krieps, l'actrice "reconnaissante"

Dans un message très émouvant, l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps a relayé en story Instagram la bande-annonce de son dernier film, dans lequel elle partage la vedette avec le regretté Gaspard Ulliel. "Comme certains le savent, le film Plus que jamais d'Emily Atef est un humble poème d'amour et de vie. Il immortalise aussi une des dernières performances du magnifique Gaspard Ulliel. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager son voyage et son expérience de vie, je laisse chacun voir par lui-même."

Dans Plus que jamais, présenté dans la catégorie Un certain regard au dernier Festival de Cannes, Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour. La bande-annonce poignante qui vient de faire surface prendre une couleur encore plus émouvante avec la disparition brutale du comédien français de 37 ans le 19 janvier 2022 après un accident de ski.

Après la mort de Gaspard Ulliel, Vicky Krieps, remarquée dans le monde entier grâce à son rôle dans le drame Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, avait partagé plusieurs messages, chargés en symboliques, en hommage à son partenaire disparu trop tôt. Des témoignages de leur relation très forte après un film très émouvant, comme le montrent les images du film. Toutefois, cela avait laissé penser que les deux acteurs étaient plus que de simples partenaires de tournage et ami.

Face à ces interrogations, Gaëlle Pietri, l'ex-compagne de Gaspard Ulliel et mère de son fils Orso, 6 ans, avait tenu à clarifier les choses. "Personne ne partageait la vie de Gaspard au moment du drame. Il nous incombe donc avec les parents de Gaspard de protéger sa mémoire ainsi que l'avenir d'Orso. Je respecte la dignité des êtres qui de près ou de loin ont croisé et accompagné Gaspard au cours de sa vie", avait-elle écrit sur Instagram. Elle avait toutefois salué leur dernière collaboration, à la fois artistique et humaine, dans la suite de son texte de clarification.