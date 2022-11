Gaspard Ulliel proche d'une actrice avant sa mort : la mère de son fils Orso a remis les pendules à l'heure

"Personne ne partageait la vie de Gaspard au moment du drame. Il nous incombe donc avec les parents de Gaspard de protéger sa mémoire ainsi que l'avenir d'Orso. Je respecte la dignité des êtres qui de près ou de loin ont croisé et accompagné Gaspard au cours de sa vie. L'événement de son départ nous a touché de manière directe et individuelle sans que nous ayons pu avoir le temps d'une préparation ou même d'une organisation. (...) Je suis heureuse que le film Plus que Jamais soit en sélection au Festival de Cannes. Je suis également heureuse que Gaspard et Vicky Krieps se soient soutenus sur ce tournage. (...) C'est tout cela que je soutiens et que nous avons à préserver dans une dignité commune", avait écrit Gaëlle Pietri dans sa publication le 10 mai dernier, avec une sublime photo en noir et blanc de l'acteur avec son fils. En ce jour d'anniversaire, elle vient de publier de rares et poignantes photos du père de son fils.

Vicky Krieps, qui vient de faire la promotion de leur long métrage, ne s'est quant à elle pas présentée publiquement comme la dernière compagne de Gaspard Ulliel, mais a rappelé la beauté d'âme de son partenaire avec qui elle a eu la chance d'être si proche.