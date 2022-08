Gaspard Ulliel : Son fils Orso, cheveux très longs, looké et complice avec sa maman Gaëlle Pietri à NYC

Après des vacances en Corse avec son bout'chou Orso (6 ans), Gaëlle Pietri s'est envolée aux Etats-Unis direction New York pour de nouvelles aventures avec son fils. Le 25 août 2022, l'ex-compagne de Gaspard Ulliel a dévoilé de magnifiques images de leur road trip, entre nature, campagne et grattes-ciels. "OUR TOUR. Random pictures #mother&son #roadtrip. Big up to our family" écrit-elle en légende de clichés où l'on découvre leur voyage en camping-car, leur rencontre avec (ce qui parait être ?) des mormons, leurs visites dans les musées et leur arrivée à New York. Grâce aux photographies, on peut voir également que le petit Orso a bien grandi et arbore désormais une longue chevelure brune qui lui arrive au niveau des épaules.

"Merci Gaëlle pour ces très jolies photos de votre road trip !!!! Orso sera magnifique car il est le fruit de votre Amour avec Gaspard et vous êtes tous deux sublimes. Je vous admire sincèrement pour ce que vous faites pour votre petit prince", "Magnifique trip aux USA", "Je suis sûre que votre petit garçon s'est régalé, he has a great mummy !", "Merci pour ces belles photos", peut-on lire en commentaires de cette magnifique publication.