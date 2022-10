Christelle Reboul en couple avec un célèbre acteur, une relation presque secrète

Christelle Reboul est l'une des actrices du téléfilm Les mystères de l'école de gendarmerie diffusé sur France 3 ce dimanche 30 octobre. La comédienne de 48 ans incarne Evelyne aux côtés de Sara Mortensen (Emma Thélier), Olivier Sitruk (Adrien Klévec), Elizabeth Bourgine (Françoise Thélier) ou encore Bertrand Constant (Colonel Bouguet).

Côté vie privée, Christelle Reboul partage la vie d'un autre acteur, Nicolas Vaude. Les deux tourtereaux vont jouer leur pièce Un Homme à distance adaptée du roman éponyme de Katherine Pancol à la Grande Scène du Chesnay (Yvelines) le 9 novembre prochain. L'actrice incarne Kay Bartholdi, une libraire à Fécamp tandis que son conjoint joue Jonathan Shields, un touriste américain. Dans une interview accordée à Actu.fr, l'actrice s'est confiée sur le fait de partager l'affiche avec son compagnon : "On se connaît donc on sait quelles vont être les réactions de l'autre. Mais du coup, il y a cette part d'imagination qui est sans doute plus développée lorsque l'autre est un inconnu. Jouer avec son partenaire, c'est aussi inventer la pensée de l'autre", a-t-elle expliqué.

Ça fait cinq ans que j'ai trouvé l'homme que j'aime et qui m'aime

En août 2013, Christelle Reboul et son compagnon Nicolas ont donné naissance à une fille, dont le prénom reste inconnu. Elle avait annoncé sa grossesse dans une interview accordée à Public la même année : "Je ne m'attendais pas à autant de simplicité ni d'évidence dans le fait d'être enceinte. Ça fait cinq ans que j'ai trouvé l'homme que j'aime et qui m'aime", avait-elle confié au sujet de son compagnon. La grossesse de celle qui a joué le personnage d'Amélie Dubernet-Carton dans Nos chers voisins sur TF1 avait été également commentée par sa partenaire et amie Isabelle Vitari au magazine Public en mai 2014. À l'époque, l'actrice venait d'accoucher de son fils Paul. "Quand elle était enceinte, j'étais aux petits soins pour elle, puis quand ça a été mon tour, c'est elle qui s'est occupée de moi", avait confié l'ex de Matthias Van Khache.