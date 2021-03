Christophe Carrière au chômage : "Je vis sur mes économies, il me faut 6000 euros par mois"

Christophe Carrière était l'invité de Jordan de Luxe sur Non Stop People mercredi 17 mars 2021 dans son émission L'Instant Deluxe. Le critique de cinéma, journaliste et écrivain de 56 ans s'est prêté au jeu de la transparence et a ainsi accepté de se confier sur sa situation financière, devenue quelque peu compliquée ces derniers temps.

"Compte tenu que j'ai quitté L'Express il y a un an, que je ne fais plus TPMP... On ne va pas dire que c'est la galère financière, ce serait indécent de dire ça par rapport à d'autres, mais disons que je vis sur mes économies", a-t-il reconnu. Et de relativiser : "Ça me permet de mettre en place certains de mes projets, que ce soit en tant que scénariste, auteur... C'est des projets à moyen terme." Qui plus est, Christophe Carrière ne s'arrête pas de travailler de manière contractuelle, tout en obtenant l'aide de l'État. "Bah alors j'ai Pôle Emploi d'une part, comme beaucoup. Sinon je suis auto-entrepreneur donc je peux facturer des prestations ou alors je peux également faire des piges. Récemment j'ai écrit dans L'Hémicycle, un trimestriel politique, qui est un très très bon magazine. On se débrouille quoi", a-t-il fait savoir.

Christophe Carrière n'a en revanche pas souhaité dévoiler la somme qu'il percevait grâce à Pôle Emploi. Toutefois, il a confié le montant idéal qu'il aimerait avoir chaque mois. "Pour moi les comptes sont simples, pour vivre entre mes filles (Louise née en 2007 et Louna née en 2010, ndlr), la logistique, l'appartement, tout à payer, parce que je suis locataire pas propriétaire, franchement il me faut, ça va peut-être en choquer certains, mais il me faut 6 000 par mois minimum. Il y a des crédits, des impôts, des charges...", a-t-il admis. Et de préciser : "Donc forcément, non je ne gagne pas 6 000 euros par mois en ce moment, ça c'est sur."

Un train de vie qui n'est pas si surprenant lorsqu'on sait combien touchait à l'époque Christophe Carrière. En plus de son statut à la rubrique cinéma de L'Express pendant près de vingt ans, son métier de chroniqueur dans Touche pas à mon poste lui rapportait gros. En effet, comme il l'a déjà révélé dans L'Instant Deluxe, le journaliste percevait 500 euros pour chaque émission. Et durant plus de 5 ans, il a fait parti des incontournables autour du plateau. On imagine alors que Christophe Carrière gagnait bien au-delà des 6 000 euros dont il rêve aujourd'hui...