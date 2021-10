Claire Romain (Ici tout commence) très proche d'une star d'Elite : baisers torrides et bain de minuit...

Récemment, l'actrice Claire Romain a intégré le casting d'Ici tout commence sur TF1. A 26 ans, la jolie rouquine a été choisie pour incarner le personnage d'Ambre, nouvelle recrue de l'Institut Auguste Armand. En parallèle, Claire Romain a plusieurs autres projets comme le mannequinat. Son compte Instagram regorge d'ailleurs de résultats de ses shootings photos tous plus réussis les uns que les autres. Par ailleurs, la jeune femme a eu l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec Arón Piper.

Son nom ne vous dit peut être rien et pourtant, il est devenu une figure incontournable ces dernières années grâce à la série espagnole Elite, dans laquelle il a joué pendant deux saisons le personnage d'Ander Muñoz. Outre ses capacités à jouer, Arón Piper est également chanteur. A 24 ans, il a même déjà sorti plusieurs titres dont le dernier est intitulé Nieve (comprenez "Neige"). Le clip est également paru cette année, dans lequel apparaît... Claire Romain ! La comédienne a même obtenu un rôle important puisqu'elle y incarne une petite amie d'Arón Piper. Et c'est peu dire que la séquence qu'elle a tournée est très caliente !

En effet, sur les images, Claire Romain et son partenaire espagnol se retrouvent sur une plage en pleine nuit et s'embrassent follement avant de se baigner dans la mer complètement nus. La vidéo, déjà vue plus de 6 millions de fois sur YouTube, a suscité beaucoup de réactions auprès des fans de la star d'Ici tout commence. Cette dernière a surtout fait de nombreux jaloux en passant autant de temps avec le beau Arón Piper.