Claire Romain (Ici tout commence) dans une relation polyamoureuse : "il n'y a pas d'appartenance"

La série Ici tout commence, petite soeur de Demain nous appartient, s'est offert une nouvelle recrue tout récemment en la personne de Claire Romain. La jeune femme de 26 ans a été choisie pour incarner le personnage de Ambre, qui souhaite intégrer l'Institut Auguste Armand à la rentrée. Un rôle sur-mesure pour la comédienne Claire Romain, tant les points communs entre elle et son rôle sont nombreux.

C'est ce qu'on apprend lors de son interview accordée à Télé Loisirs et parue ce 31 juillet 2021. La jolie rousse a notamment souligné le fait que, comme Ambre dans le feuilleton de TF1, elle croit au polyamour. "Je pense que je colle vraiment au personnage d'Ambre. Je suis moi-même dans une relation polyamoureuse dans la vie. Si je suis en couple depuis six ans, j'ai quand même d'autres relations avec d'autres gens, comme Ambre", a-t-elle déclaré.

Claire Romain s'est ensuite réjouie d'avoir trouvé un compagnon qui accepte totalement sa façon de vivre. "Mon copain est en Espagne et ça me fait plaisir qu'il ne soit pas jaloux. Il n'y a pas d'appartenance. Après, Ambre a une façon de parler un peu plus enfantine, elle a 20 ans, et moi j'en ai 26. Mais sinon, on se ressemble beaucoup", a-t-elle indiqué.

Les ressemblances entre la comédienne et son personnage ne s'arrêtent pas là comme elle l'a ensuite fait savoir : "Je ne suis pas aussi féministe qu'elle mais j'aimerais bien. Néanmoins, comme Ambre, je suis assez speed, joyeuse et pétillante. Je porte également beaucoup d'habits de couleur. Je me reflète pas mal dans sa manière d'être, elle est déterminée et voit bien les choses". Un rôle sur-mesure on vous dit !