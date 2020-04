Corine, fille de ta région, est enceinte : "J'attends un heureux événement"

"Secret gardé, figé, tout en moi" chante-t-elle, solaire, dans son titre Un air de fête. Voilà qui prend tout son sens. Sur son compte Instagram, Corine a annoncé qu'elle était parvenue à camoufler son bonheur ces derniers mois... puisqu'elle est enceinte. Sur la série de photographies qu'elle a partagée le 8 avril 2020, l'artiste prend la pose dans ses escaliers en dévoilant un baby bump déjà impressionnant. "Confidence pour confinement, écrit-elle, inspirée par les divins mots de Jean Schultheis. Comme dévoilé hier lors du direct avec Nach... NON, je n'ai pas mangé trop de chocolat depuis le début du confinement. J'attends tout simplement un heureux événement. Pour ceux qui se posaient la question, vous avez enfin la réponse..."

L'enfant viendra-t-il au monde doté d'une épaisse chevelure d'or ? Difficile à dire, puisque Corine est extrêmement discrète et n'expose jamais sa vie privée... pas même son vrai nom. A contrario, une fois sur scène, la belle "fille de ta région" se révèle, elle, son énergie folle, sa légèreté contagieuse. "L'esprit Corine, c'est effectivement retrouver une certaine naïveté, l'innocence et aller au bout de ses idées sans tabou, expliquait-elle au magazine Le Bonbon. On se moque aujourd'hui des hits du Top 50 d'alors, mais finalement, on envie un peu secrètement la légèreté d'approche de ces artistes." Voilà des bases saines pour cet enfant, que sa maman attend sans aucun doute avec impatience.