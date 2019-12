Criss Angel : Son fils de 5 ans, en rémission d'une leucémie, a rechuté

C'est une bien triste nouvelle pour le magicien et illusionniste Criss Angel. Son fils aîné Johnny Crisstopher Sarantakos, âgé de 5 ans, se bat à nouveau contre le cancer. Le magicien américain a révélé à TMZ : "Johnny Crisstopher a reçu un diagnostic de cancer pédiatrique avant l'âge de 2 ans, il suit un traitement depuis plus de trois ans, il était en rémission mais malheureusement... il a eu une rechute et il est retourné à l'hôpital lundi."

Une leucémie lymphoblastique aiguë avait été diagnostiquée en 2015 chez le petit garçon, alors qu'il n'était âgé que de 21 mois, et depuis il était sous traitement, jusqu'à cet automne. Le 27 septembre 2019, sa mère Shaunyl Benson (27 ans) avait annoncé via Instagram que Johnny était enfin totalement guéri de sa leucémie. Soulagée, elle écrivait : "Après presque quatre ans, il est enfin libre. L'opération s'est bien passée et il se remet bien ! Nous sommes si fiers de toi." Malheureusement, la maladie est revenue frapper son enfant, seulement trois mois après cette annonce.

Le magicien de 51 ans a déjà réfléchi à un projet afin de collecter des fonds pour lutter contre le cancer pédiatrique. Surnommé "le magicien gothique", l'illusionniste a annoncé à TMZ : "Nous allons essayer de collecter 5 millions de dollars en une nuit au Planet Hollywood." Star de l'émission Mindfreak, il souhaite organiser une collecte à l'occasion de son passage à Las Vegas. Le papa de Johnny Crisstopher Sarantakos et de Xristos Yanni Sarantakos (10 mois) a indiqué qu'il apporterait prochainement plus d'informations sur cet événement :"Je reviendrai vers vous pour vous donner des détails sur cet événement qui aura lieu l'année prochaine."