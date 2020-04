Cyril Hanouna refuse de présenter Balance ton post : déprogrammation en urgence

Coup de théâtre sur C8 ! Alors que l'émission Balance ton post devait être diffusée ce soir, c'est Cyril Hanouna lui-même qui a demandé à ce qu'elle soit déprogrammée.

C'est dans sa quotidienne Ce soir chez Baba, puis sur Twitter, que l'animateur et producteur a expliqué cette décision inattendue. "J'ai appelé cet après-midi Franck Apietto, le président de la chaîne, et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit : 'Moi, dans le contexte actuel, je veux bien qu'on diffuse le documentaire, mais je ne me sens pas de faire une émission Balance ton post sur les théories du complot. (...) Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire en ce moment. J'ai envie de faire ou du débat intéressant ou du divertissement ou aider la SPA ou aider les hôpitaux de Paris ou aider les infirmières ou aider les caissières qui en ont besoin", a-t-il lancé aux téléspectateurs. Voilà pourquoi l'émission a été finalement déprogrammée. Comme l'indique Cyril Hanouna, Balance ton post devait être à l'antenne après la diffusion d'un documentaire sur les fake news autour du coronavirus.

Un film qui n'était de toute façon pas prêt, à en croire les propos de Franck Appietto au Parisien. "J'ai commandé ce documentaire il y a moins de dix jours et la vérité, c'est que malgré la qualité des équipes qui sont capables de faire des miracles en des temps records, le documentaire n'est tout simplement pas prêt. Il n'y a pas tous les intervenants escomptés pour que le documentaire soit équilibré. Il sera donc diffusé plus tard ", a-t-il- expliqué.

C'est donc une rediffusion de La Grosse Rigolade, avec Cyril Hanouna, qui attendra les téléspectateurs ce soir.