Danielle Moreau (TPMP) longtemps déprimée : Cyril Hanouna lui a "sauvé la vie"

Danielle Moreau était prête à se livrer ce lundi 21 septembre 2020 dans L'Instant De Luxe sur Non Stop People. Alors qu'elle rejoint l'équipe d'Hapsatou Sy dans la nouvelle émission de C8, TPMP Elles refont la télé, la journaliste et chroniqueuse de 56 ans était invitée à faire le point sur sa carrière, qui a bénéficié d'un nouveau souffle en 2017 lorsqu'elle a rejoint Touche pas à mon poste grâce à Cyril Hanouna.

À l'évocation du nom de l'animateur, Danielle Moreau s'est d'ailleurs épanchée sur leur complicité et le rôle qu'a tenu le trublion du PAF dans sa vie au moment où elle était au plus bas. "Pour une raison dont je ne parlerai pas j'ai eu une grosse dépression, et puis j'ai cette année-là, eu beaucoup de gros problèmes, c'était l'année où j'étais encore à France 2 [en 2017, NDLR], et je me suis aperçue à quel point cette émission faisait du bien, c'était plus que de la télé. Et Cyril, c'est quelqu'un qui vous tend la main. (...) J'ai retrouvé une famille", a-t-elle confié avec tendresse.

Cyril, c'est mon antidépresseur.

D'ordinaire plutôt discrète, Danielle Moreau s'est confiée comme jamais sur cette période de mal-être à l'époque où elle officiait encore pour France Télévisions. Sans jamais toutefois révéler les causes de sa dépression, elle révèle avoir été tout bonnement sauvée par Cyril Hanouna. "Ce que je pourrais reprocher [à France Télévisions, NDLR], c'est que c'est une trop grande maison, donc c'est difficile et puis, j'ai fui quelqu'un qui m'a fait quelque chose de pas sympa. J'avais l'impression, cette année-là, de me noyer, et Cyril m'a sortie de l'eau", a-t-elle expliqué.

Et de poursuivre, toujours plus reconnaissante : "Cyril c'est mon antidépresseur, j'ai essayé de ne jamais prendre de médicaments. Quand je disais que les gens qui font rire m'ont sauvée au moment du deuil de mon père, Cyril m'a sauvée au moment de cette dépression, il m'a tendu la main." Constatant la forte émotion de son invitée au bord des larmes, Jordan Deluxe a voulu savoir pour quelle raison cela la touchait tant. Danielle Moreau s'est alors contentée de souligner la générosité et le bon coeur de son ancien patron. "Cyril, c'est quelqu'un de très important, il s'en est peut-être pas rendu compte, qu'il me sauvait la vie à ce moment, je me noyais à ce moment-là." Des confidences poignantes qui feront sans doute très plaisir au principal intéressé.