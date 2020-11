Dash et Lily (Netflix) : Comment les deux héros se sont rapprochés avant le tournage de la série

Parfois, la réalité rejoint la fiction. C'est un peu le cas pour la série de Noël Dash et Lily, disponible sur Netflix depuis le 10 novembre 2020. Dans cette adorable fiction en huit épisodes, une adolescente solitaire laisse trainer un carnet de note rouge sur l'étagère d'une librairie, véritable jeu de piste pour obtenir son coeur. Or, c'est un jeune bougon, qui déteste les fêtes de fin d'année, qui se prend au jeu et lie avec elle une relation épistolaire, bercée de chants et de pain d'épices. Midori Francis et Austin Abrams, nos deux héros, ont d'ailleurs un peu copié ce principe pour être sûrs de créer une véritable alchimie, visible à l'écran.

On avait l'impression de connaître des choses l'un sur l'autre

"Je me suis dit qu'on pourrait, pour apprendre à mieux se connaître, comme dans la série, partager notre propre carnet, révèle le jeune comédien de 24 ans à Elite Daily. Dash et Lily se révèlent plein de choses intimes de cette manière. Alors on a fait la même chose pour établir une sorte de confiance entre nous et copier ce qu'il se passait dans le show. On s'est raconté des histoires réelles et comme ça, on avait l'impression de connaître des choses l'un sur l'autre, des choses que les autres personnes présentes sur le plateau de tournage ne savaient pas. C'était une expérience sympa". Et que ne donnerait-on pas pour glisser un petit oeil malicieux au sein de ces précieuses pages ?

Y aura-t-il une saison 2 de Dash et Lily ?

Les épisodes de Dash et Lily sont actuellement à la sixième position du top Netflix. Si cette petite comédie romantique en plusieurs chapitres a séduit une masse importante d'abonnés, c'est avec tristesse que ceux-ci ont assisté à la fin de la saison. Impossible, après une telle conclusion, d'espérer une saison 2. A moins que ? Mesdames, messieurs, réjouissez-vous. La série de Joe Tracz, co-produite par Nick Jonas, est inspirée du roman du même nom de Rachel Cohn et David Levithan, écrit en 2010. Or, un deuxième tome dont l'intrigue se déroule 12 mois exactement après le premier, est disponible en librairie depuis 2016. L'espoir est donc permis... d'autant plus en période de fêtes.