Découvrez un monde enchanté avec ces jeux Playmobil Princess

Achetez ce jeu Playmobil Princess salle de bain royale avec dressing à 15,72 € sur Amazon

Un événement de taille attend la princesse ce soir. C'est l'anniversaire de mariage de ses parents. Un moment que l'ensemble du royaume fête en grande pompe. La jeune fille doit donc être éblouissante ce soir pour faire honneur à ses parents. Direction tout d'abord la baignoire pour se détendre avec un bon bain chaud. Après s'être lavée, elle enfile une serviette et hop, elle file vers la coiffeuse pour une session makeup et coiffure. Heureusement qu'elle dispose d'un très grand miroir. Pour l'occasion un chignon sera parfait. Il permettra de bien mettre en valeur ses superbes taches de rousseur. Un peu de rouge à lèvres et le tour est joué.

Place maintenant à la tenue. Difficile de faire son choix parmi les robes à manches courtes bleu et rose ou encore la robe bustier violette. Elle a longtemps hésité avec une jupe longue évasée argent et bleu marine agrémentée d'une étoile mais a finalement fait le choix d'une jupe à la superbe crinoline bleu ciel et blanches. Des motifs en arabesque et des noeuds argents viennent la compléter magnifiquement. Elle s'associe parfaitement au bustier blanc et au boléro bleu ciel. Il ne reste maintenant plus qu'à trouver les bons accessoires.

4. Réduction exceptionnelle de 40 % sur ce jeu Playmobil Princess chambre de princesse avec coiffeuse

L'une des pièces du château qui fait le plus rêver les fans de contes de fée, c'est la chambre de la princesse. On l'imagine forcément magnifique avec son lit à baldaquins, sa superbe coiffeuse et ses bijoux resplendissants mis en sécurité dans un magnifique coffre. Et puis, il s'agit du lieu où la jeune femme peut vraiment être elle-même et se réfugier dans son monde. Un endroit mystérieux qui intrigue forcément votre enfant. À quoi ressemble une princesse dans l'intimité ? Il va justement avoir l'occasion de le découvrir avec ce jeu Playmobil Princess chambre de princesse avec coiffeuse. Il bénéficie en plus d'une promo imbattable sur Amazon. Son prix chute ainsi de 26,72 € à 15,99 €. Soit une réduction XXL de 40 %. Cette économie de plus de 10 € vous tend clairement les bras.

Une vraie chambre de princesse