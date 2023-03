Devenez un vrai super-héros avec ces équipements Marvel

Achetez ce set bouclier et gant de Captain America Marvel Avengers pour 33,10 € sur Amazon

Crâne Rouge a encore fait des siennes, Captain America doit l'arrêter. Mais pour en venir à bout, il a besoin de l'aide de votre petit. Il lui confie donc un exemplaire de son bouclier iconique et de son gant, quelle chance. Le bouclier ressemble trait pour trait à la version originale. On retrouve l'alternance de cercles rouge et blanc ainsi que le rond bleu au centre agrémenté de l'étoile argent. Il est est de même pour le gant bleu. On se croirait en présence du vrai ! Pour incarner encore plus le personnage, le bouclier s'aimante au gant. Il est donc encore plus facile de reproduire les gestes du super-héros. Encore un peu d'entraînement et votre petit sera prêt pour le combat.

2. Ce marteau de Thor Marvel Officiel de Rubie's est à moins de 12 €

Le bouclier de Captain America n'est pas le seul équipement de super-héros à faire rêver les enfants. Si ceux-ci se dotent en effet de pouvoirs magiques, c'est clairement le Graal pour eux. Ils n'ont qu'une envie, savoir si eux aussi auraient les capacités pour activer leurs pouvoirs. Et l'un des plus convoités est clairement le marteau de Thor. Il fonctionne grâce à la puissance du tonnerre, rien que ça ! Votre petit pourra savoir s'il est l'un des descendants de cette glorieuse lignée grâce à ce marteau de Thor Marvel Officiel de Rubie's. Il est en plus à petit prix sur Amazon. Vous ne devrez en effet dépenser que 12 € pour vous le procurer.

Un marteau magique fidèle à l'original