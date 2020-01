DJ Khaled papa pour la deuxième fois à 44 ans : "Un autre !"

M. Pokora, Ashley Graham... Ils sont tous devenus parents ce lundi 20 janvier 2020 et ils sont désormais rejoints par DJ Khaled. Le roi des featuring a annoncé hier soir la naissance de son deuxième fils, sans toutefois dévoiler son prénom. Sur Instagram, il a publié plusieurs photos de lui à la maternité, dont une sur laquelle il fait un high five à l'obstétricienne qui s'est occupée de l'accouchement de son épouse, Nicole Tuck.

"Merci Allah ! Merci à ma reine Nicole ! Que Dieu bénisse le docteur Jin ! Un autre !!!!", écrit DJ Khaled, manifestement submergé par la joie de devenir père une nouvelle fois. Dans la section commentaires, Martin Lawrence (Bad Boy), Chance the Rapper, le réalisateur Michael Bay et tant d'autres de ses amis célèbres ont félicité le producteur pour la naissance de son fils. Bien qu'on ne connaisse pas encore son prénom, on sait que le bébé est né aux alentours de 21h dans la soirée du 20 janvier 2020.