DJ Khaled de nouveau papa à 43 ans : sa compagne est enceinte !

Bonne nouvelle ! DJ Khaled s'apprête à être papa pour la seconde fois, à l'âge de 43 ans. Sa compagne de longue date, Nicole Tuck, est de nouveau enceinte. Jeudi 12 septembre 2019, l'artiste américain a annoncé cette heureuse grossesse, mais également le sexe du futur bébé. "On attend un petit garçon !", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram. Loin d'être discret sur sa vie privée, le couple avait retransmis la naissance de son fils Asahd (2 ans et demi) lors d'un live Snapchat.

"Dieu est le plus grand. Tout ce que je voulais, c'est inspirer le monde à être meilleur et laisser un héritage. Il y a près de trois ans, quand j'ai appris que ma reine était enceinte de notre fils Asahd, je savais que ma vie allait changer pour toujours et que notre héritage était là. Quand la vie ne pourrait pas être meilleure, j'ai reçu un autre cadeau de ma reine, qui s'ajoute à notre héritage", a-t-il tendrement écrit sur Instagram, en légende d'une vidéo d'une échographie.

Ce futur petit garçon, tant attendu par DJ Khaled et sa compagne Nicole Tuck, est destiné à mener la grande vie, tout comme son grand frère. Voyage en jet privé, véhicules de luxe pour enfants, bijoux, jouets par centaines... Comme on peut le voir sur Instagram, le petit Asahd est vraiment gâté. Les fans s'en souviennent, le petit garçon avait même accompagné son père sur le tapis rouge des Grammys...